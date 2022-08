Koopjesjagers opgelet: restantenmarkt Borculo komt er weer aan

Video Steppen met je hond door het bos? Dat kan: ‘Maar je hebt wel toestem­ming van de dierenarts nodig’

Klauteren over boomstammen en crossen langs sloten met je kwispelende kameraad. Voor de echte liefhebber is er een nieuwe sport die je samen met je hond kan doen: Stepjöring. Bij de sport kunnen honden zich helemaal uitleven door hun steppende baasje voort te trekken. De Ruurlose Christel Bouwmeester is een van de weinige trainsters in Nederland. ,,Je kan dit niet zomaar even doen. Soms ga je wel 40 kilometer per uur.”

25 maart