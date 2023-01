Kunstenares en paardenliefhebber Jeanette den Hartog (94) overleden

BORCULO - In haar woonplaats Borculo is afgelopen vrijdag kunstenares Jeanette den Hartog overleden. Jeanette den Hartog was de vrouw van oud-dierenarts Piet den Hartog en de maakster van het bronzen beeld met de paarden bij het brandweermuseum.

Jeanette den Hartog kwam in 1956 met haar man vanuit het westen naar Borculo. Den Hartog was de enige dierenarts voor Borculo en omstreken. Zij hielp in de praktijk, eerst aan huis aan de Burgemeester Bloemerstraat. Na bijna veertig jaar stopte Piet den Hartog.

Bij de tijd

„Fijne en warme mensen, met veel contacten in Borculo. Ze zetten zich jarenlang in voor het dierenwelzijn en veel andere zaken. Hartelijke mensen en ondanks de leeftijd heel erg bij de tijd,” aldus voorzitter Peter Nieuwenhuis van de Historische Vereniging Borculo. Jeanette was een verdienstelijk beeldhouwer en hield van paarden. Jeanette den Hartog reed zelf ook. „Ze moest wel”, vertelde oud-dierenarts Den Hartog drie jaar geleden lachend aan de Tubantia, „We hadden net verkering en Jeanet zat op tennis. Ik reed paard, met allemaal jonge meiden. Toen is ze ook gaan paardrijden.”

De stoeterij van Napoleon

Peter Nieuwenhuis sprak Piet den Hartog in 2019 voor het blad de Borklose Maote van de historische vereniging. Piet vertelde vol trots over Jeanettes werk waaronder een bronzen beeld met vier paarden. Dat viel samen met de zoektocht van Nieuwenhuis naar een manier om de stoeterij van Napoleon terug te brengen in het straatbeeld.

Het beeld kreeg een jaar later, iets groter dan het origineel, een plek bij het brandweermuseum als herinnering aan de stoeterij die daar ooit stond. Zes weken na de onthulling overleed haar man op 92-jarige leeftijd. Jeanette pakte het leven zo goed en kwaad als het ging weer op. Tot afgelopen vrijdag. Jeanette den Hartog is 94 jaar geworden.