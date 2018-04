Kunstkring grijpt naast Willibrordusschool in Ruurlo

De Kunstkring Ruurlo liet z'n oog enige tijd geleden vallen op het leegstaande pand aan de Stationsstraat. Het huidige onderkomen in het Kulturhus is te klein. De Willibrordusschool is veel groter en biedt volop ruimte voor onder meer workshops, exposities en concerten. Het pand moet echter wel eerst ingrijpend worden opgeknapt. De kosten voor koop, wegwerken van achterstallig onderhoud, verbouw en inrichting van de school werden onlangs door de kunstkring becijferd op 400.000 à 500.000 euro.

Afgeserveerd

Toezeggingen

Nu ziet het college van burgemeester en wethouders andermaal geen heil in het plan van de kunstkring. Er is geen zekerheid over de financiële haalbaarheid, meldt woordvoerder Henny Roos. Het nieuwe plan moest aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo verlangde de gemeente aantoonbare toezeggingen voor de benodigde investeringen. Daarnaast moest de kunstkring aantonen dat zij in staat is om de accommodatie te exploiteren in de vorm van een onderbouwde, sluitende meerjarenbegroting waarin het beheer en onderhoud van de accommodatie voldoende is geborgd. Verder wilde Berkelland op voorhand duidelijkheid over de financiële gevolgen voor de gemeente.