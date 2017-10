Kunsttunnel in Ruurlo bekrast

'Van een saaie naar een fraaie tunnel', was het motto van de actie die twee jaar geleden gestalte kreeg. De projectgroep Kunsttunnel beet zich in het idee vast. Tachtig volwassenen en ruim honderd basisschoolleerlingen namen twee jaar geleden de kwast ter hand. Dat resulteerde in een kleurrijk geheel. Passanten zien namelijk bezienswaardigheden uit Ruurlo aan zich voorbij trekken, zoals Kasteel Ruurlo, het doolhof, de kroezeboom, de boekenboom, de midwinterhoornblazers, de kabouters van het kabouterbos en het klimbos. De muren van de fiets- en voettunnel zijn aan weerszijden over een lengte van 140 meter beschilderd, over een oppervlakte van 500 meter vierkante meter.

Weggekrast

Een deel van het kunst is nu bekrast met vermoedelijk een scherp voorwerp. Her en der is de verf tot op het beton weg gekrast. De egel, mascotte van het doolhof, is het zwaarst toegetakeld. Het is niet duidelijk wanneer de vernielingen zijn gepleegd en wie daarvoor verantwoordelijk is. ,,Hoe haal je het in je hoofd?’’, vraagt Co Dooms, een van de initiatiefnemers van de kunsttunnel, zich af. ,,Dit is echt ernstig.’’