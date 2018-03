BORCULO - ,,Met het thema 'Over grenzen' kunnen creatieve deelnemers alle kanten uit. Wij vragen Berkellanders om letterlijk of figuurlijk over hun grenzen te gaan", aldus woordvoerder Dolf Bierhuizen van kunstkring B-Art. De organisatie legt zo min mogelijk beperkingen op. ,,Deelnemers zijn helemaal vrij in de keuze voor de techniek en materialen die ze willen gebruiken. Ook wat dat betreft zijn de mogelijkheden onbegrensd." Er zijn wel enkele spelregels, die staan op de website kunstkringbart.com.

Nu al inschrijven

Inschrijven is reeds mogelijk en sluit op 31 mei 2018. Aanmelden kan via de website of middels een inschrijfformulier, dat onder meer in folders staat die deze week her en der in Berkelland zijn verspreid. Deelname kost 15 euro, leden van kunstkring B-Art betalen 10 euro. Een jury bepaalt de winnaars, de uitslag wordt 6 oktober bekendgemaakt. Alle ingezonden kunstwerken zijn tussen 1 en 8 oktober te zien op een nog nader te bepalen locatie.