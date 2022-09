Laatste deel van Heuvel-trilogie is klaar: verhalen over Borculo en tocht langs de Berkel

Een nieuw Oolde , luidt de titel van het nieuwe boek met verhalen van de Achterhoekse schrijver Hendrik Willem Heuvel (1864-1926). Het derde en laatste deel van de trilogie wordt zaterdag 22 oktober in de Joriskerk in Borculo gepresenteerd. Een naar hem genoemde studiekring weet de Oolde-trilogie zodoende binnen drie jaar af te ronden.

In dit nieuwe boek, met voor een groot deel niet eerder gepubliceerde verhalen van Heuvel, komt de vraag naar voren in hoeverre achtereenvolgens Gelselaar, Borculo en Tongeren voor hem een soortgelijke betekenis als zijn geboorteplek Oolde kregen. In hoeverre had hij dus een ‘nieuw Oolde’?

De presentatiebijeenkomst van het bij uitgeverij Aspekt verschijnende boek is voor iedereen vrij toegankelijk en begint om 14.00 uur. Ben van Dijk voert in deze bijeenkomst aan de hand van oude beelden de bezoekers mee door het Borculo van meester Heuvel.

Postuum

In 1927 verscheen postuum Oud-Achterhoeksch boerenleven het geheele jaar rond van ‘meester’ (onderwijzer, streekhistoricus en volkskundige) Hendrik Willem Heuvel. Het bleek een meesterwerk te zijn, waarin Heuvel het plattelandsleven van zijn jeugd beschrijft, bezien door de ogen van een 12-jarige jongen, van januari tot december.

In 2020 verscheen een herziene uitgave van het werk, met duizenden voetnoten, getiteld Oolde, mijn Oolde. Dat werk werd in 2021 gevolgd door Weg van Oolde, waarin Heuvel zijn ‘vormende jaren’ beschrijft, tussen zijn 14de (1878) en zijn 27ste levensjaar (1891), het jaar van zijn huwelijk.

Gelselaar, Borculo en omgeving

Heuvel heeft echter veel meer over zijn leven geschreven, waarvan het grootste deel nooit eerder verschenen is. Dit derde en laatste deel van deze Oolde-trilogie, Een nieuw Oolde, volgt eerst de biografische schetsen die Heuvel geschreven heeft over zijn Gelselaarse periode (1890 tot 1901). Over zijn daaropvolgende Borculose tijd (vanaf 1901) heeft Heuvel niet iets dergelijks nagelaten, wat vanwege zijn relatief vroege dood in 1926 ook niet verwonderlijk is.

Wel bevat dit dikste deel (562 pagina’s) veel werk dat Heuvel in deze Borculose tijd geschreven heeft, en dat ook licht werpt op zijn verblijf in dit stadje. De langste hoofdstukken gaan over Heuvels tocht langs de Berkel naar de bron in Duitsland en terug en over zijn bezoeken aan het Zwilbroek. Ook is er veel aandacht voor de stormramp die Borculo in 1925 trof. Plaatsen in de omgeving als Neede, Geesteren en Markvelde komen er eveneens in voor.

Deze uitgave is verzorgd door Leo van Dijk, Arend Heideman, René Nijhof, Willem Ouweneel (hoofdredactie), Tonny Roeterdink en Gerda Stokreef-Braakman. Het bij Uitgeverij Aspekt verschijnende boek Een nieuw Oolde is verkrijgbaar in de boekhandel en is tijdens de presentatiebijeenkomst tegen contante betaling ook te koop.