Lerares uit Borculo maakt emotionele video voor Pravinath: 'We love you'

'Volgende week zit jij om half tien in de rechtszaal. Hoe veel ellende kan een mens hebben. Lieve Pravinath, wij zouden heel graag allemaal met jou meegaan, maar dat gaat jammer genoeg niet lukken. Wij gaan voor jou duimen', vertelt de duidelijk geraakte lerares in de video. 'Een lief, mooi, sociaal, hardwerkend, bescheiden beschaafd mens zoals jij moet gewoon blijven. Punt.' Aan het einde van de videoboodschap roepen de kinderen gezamenlijk: 'Pravinath we love you'.



De Tamil Pravinath kwam vijf jaar geleden naar Nederland. De IND wil hem het land uitzetten. Vorig jaar besloot de rechter dat dat niet mag, omdat hij groot risico loopt direct bij aankomst in Sri Lanka te worden vastgezet in de gevangenis. De IND ging in hoger beroep. Dat dient volgende week.