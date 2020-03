Lespakket over bier moet ‘kloof met wijn’ verkleinen

Na een lange weg komt Het Liefdespad er eindelijk in Ruurlo

7 februari De weg was lang en ingewikkeld, maar op vrijdag 14 februari - Valentijnsdag - wordt dan eindelijk Het Liefdespad geopend in Ruurlo. Dat is twee jaar later dan inititatiefnemer Bert van Zijtveld van Stichting Het Liefdespad had gewild. ,,We wilden aan het begin misschien iets te snel’’, zegt de eigenaar van pannenkoekenrestaurant De Heikamp.