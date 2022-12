Liefde spat er in Ruurlo vanaf bij Liefdespad: ‘Hoe je zo lang bij elkaar blijft? Gewoon de juiste persoon vinden’

Kunst kijken in Ruurlose kerk die begin 2024 sluit? ‘Het mes snijdt dan aan meerdere kanten’

Een kerk als museum? In Ruurlo kan dat prima, vindt Jan Zappeij, raadslid namens de Berkellandse Burgerpartij (BBP). Zappeij wil dat het gemeentebestuur van Berkelland gaat onderzoeken of in de Willibrorduskerk een dependance kan komen van Museum MORE, voor wisselende exposities. Die kerk wordt op 1 januari 2024 gesloten.

7 juli