Man moet na 22 jaar nieuwe auto zoeken nadat Twingo uitbrandt

video Dit gebeurt er als tieners in Neede gratis mogen worstelen in de jam

23 augustus Leuk, al die kraampjes met potjes jam. Maar als tiener wil je op de Nationale Jammarkt in Neede ook gewoon wat te doen hebben. Daar is iets op bedacht: het jamworstelen. Oftewel: in een bad vol gelei proberen je tegenstander onderuit te halen en onder te dompelen.