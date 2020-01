Man overleden na val in gierput in Borculo

waterpolo BZC speelt bekerduel niet in eigen bad door lek in ’t Timpke

14 januari De waterpoloërs van BZC zouden aanstaande zaterdag in de kwartfinale van de beker beginnen met een thuiswedstrijd in Borculo tegen ZPB. Maar doordat er water is gelekt in de machinekamer van ‘t Timpke, is het zwembad tot zondag gesloten.