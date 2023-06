‘Man van het ziedende schot’ Jacco Roerdink zwaait af bij FC Eibergen: ‘Toe aan wat meer vrije vrije tijd’

‘Veel overlast en ongebruike­lijk grote aanloop’, burgemees­ter laat woning voor drie maanden sluiten

De bewoner van een woning aan de Zonnebrink mag van de gemeente Winterswijk drie maanden niet in zijn huis komen. De woning is dinsdag op last van de burgemeester gesloten. ,,Er was sprake van ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde”, laat een woordvoerder weten.