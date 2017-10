Meer kapers op de kust voor Willibrordusschool

De locatie van Willibrordusschool aan de Stationsstraat is een van de plekken in Ruurlo waar nog woningen mogen worden gebouwd, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. De Kunstkring Ruurlo wil echter graag het huidige pand betrekken, zo is al langer bekend. De kunstkring werkt nu aan een alternatief plan, nadat een eerste poging spaak liep op de kosten.

Sloop?

Er zijn ook andere gegadigden. Jan Stoel van ProWonen bevestigt de interesse van de wooncorporatie. In Ruurlo is behoefte aan jongerenhuisvesting, weet Stoel, en de locatie Willibrordusschool zou een geschikte optie kunnen zijn. ,,Het lijkt ons een goed idee om daar met elkaar naar te kijken. Maar of het uiteindelijk tot iets concreets leidt kan ik nu niet zeggen.'' Onderwerp van onderzoek is onder meer of jongerenhuisvesting in het bestaande gebouw mogelijk is, of dat dat gebouw gesloopt zou moeten worden.