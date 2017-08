Mijlpaal voor museum MORE Ruurlo: de 50.000ste bezoeker

Die verwachting werd al snel gelogenstraft toen na een paar weken de 10.000ste bezoeker onthaald kon worden. ,,Gerekend van de opening op 27 juni ontvangen we tussen de 900 en 1.000 bezoekers per dag. Nu de vakantieperiode bijna is afgelopen, verwachten we uiteraard wel weer een zekere afname. Deze beweging zien we namelijk ook in Gorssel de afgelopen twee jaar’’, aldus woordvoerster Ellen van Slagmaat. Het museum MORE in Gorssel is ook al sinds de opening in 2015 een ‘bezoekershit’.