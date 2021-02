Milieuramp in Achterhoeks riviertje De Berkel: FrieslandCampina vervuilt, waterschap betaalt

‘Hoe moet je iemand ontvoeren?’ zocht hij op internet. Een paar dagen later greep hij in Borculo zijn kans

11 februari Zijn vader lag op sterven en daardoor had de verstandelijk beperkte Henk S. (29) het zwaar. Hij opende zijn computer en typte in een zoekmachine: ‘Hoe moet je iemand ontvoeren?’ en ‘Slet ontvoeren’. Daarna keek hij naar extreme porno. Een paar dagen later besloot hij zijn opgedane inspiratie om te zetten in daden, vlak bij zijn vakantieverblijf in Borculo.