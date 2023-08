Miljardair dwarsboomt afsluiten overgang, maar Achterhoeks spoor wordt op andere plekken steeds veiliger

Gesprekken ProRail en miljardair Melchers over sluiten gevaarlij­ke spoorweg­over­gang in Vorden lopen op niks uit

Het ziet er nog niet naar uit dat de gevaarlijke spoorwegovergang in de Vordense buurtschap Linde binnenkort wordt gesloten. Onderhandelingen tussen spoorwegbeheerder ProRail en landgoedeigenaar Hans Melchers hebben tot niets geleidt. ProRail schakelt daarom in augustus de hulp in van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ,,Het is een zaak die momenteel niet tot een oplossing lijkt te komen.”