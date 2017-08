Monumentendag Berkelland: koffie drinken bij de burgemeester

Tussen 10.00 tot 17.00 uur kan het publiek beide dagen een kijkje nemen in bijzondere panden, en deelnemen aan soms nog meer bijzondere activiteiten. Zo kan men koffie drinken in de voortuin van de burgemeester, fietsen rondom Rekken en rondkijken in de Mariahoeve, waar ooit dichter Gerrit Achterberg woonde.

Erfgoedprijs

Voorafgaand is 8 september de officiële opening in zaal Florijn te Gelselaar. Op verzoek van deelnemers, die er anders niet bij kunnen zijn, is de opening verplaatst van de zaterdag naar de vrijdag. Vanaf 15.00 uur wordt een afwisselend programma met muziek, theater en verhalen afgewerkt. Medewerking verlenen onder anderen Annie Schreijer-Pierik, Susan Waanders en leerlingen van de G.A. van der Lugtschool uit Gelselaar. Die middag wordt ook de Erfgoedprijs uitgereikt. De genomineerden zijn amateur-historicus Ben van Dijk uit Neede, de Stichting Kerkepaden Beltrum en de Historische Vereniging Oud Noordijk. Iedereen is van harte welkom, wel graag even aanmelden via openmonumentendagberkelland@gmail.com.

Bibliotheekcafé

Nog een dag eerder, op 7 september, staat het eerste Needse bibliotheekcafé van het seizoen in het teken van Open Monumentendag. Iedereen is van 14.15 tot 15.30 uur welkom aan de Oudestraat 48 in Neede. Daar praten Rieta van der Linde en Roy Oostendorp, leden van het comité Open Monumentendag Berkelland, de aanwezigen bij.