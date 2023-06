Motorrijder scheurt met 299 km/u over oude N18 en plaatst beelden online

Grootou­ders luiden in Zutphen, Zwolle, Lochem en mogelijk Harderwijk de noodklok voor het klimaat

Grootouders voor het klimaat luiden zaterdag in vele steden in het land de noodklok. Hiermee vragen zij aandacht voor het feit dat de overheid nog steeds niet op koers ligt met het nakomen van de afspraken over de reductie van CO2. Ook in Zutphen, Lochem, Zwolle en mogelijk ook Harderwijk klinken zaterdag om 12 uur de klokken.