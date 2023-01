Museum Villa Mondriaan in Winterswijk behoudt collectie werken van kunstenaarsfamilie

De 21 werken zijn al sinds de opening van het museum in 2013 te zien in Villa Mondriaan. Daardoor voelen ze als een vast onderdeel van de museumcollectie, maar officieel zijn ze in bruikleen. Vereniging Het Museum is namelijk de eigenaar van de meesterstukken.



Villa Mondriaan-directeur Jana Roovers is dan ook dankbaar dat de werken te zien blijven in haar museum: ,,Dankzij Vereniging Het Museum kunnen onze bezoekers blijven genieten van Mondriaans werken."