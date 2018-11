Mysterie ‘gedumpt’ kalf in Ruurlo nog onopgelost: ‘Zoeken naar speld in hooiberg’

Hoe en waarom een dood kalf zonder oormerk in een berm in Ruurlo terecht is gekomen, blijft vooralsnog een mysterie. De politie zegt verschillende bewijzen te hebben dat het dier moet zijn gedumpt. Dat wekt woede in de agrarische sector. ,,Het is in niemands belang moedwillig een kalf te dumpen.’’

,,Er moet een andere verklaring zijn’’, zegt Max van de Kerkhof, directeur van het KI-station Fertiplus in Ruurlo in navolging van dierenartsen uit de buurt.

Het dode kalfje dat afgelopen woensdag in de bosjes werd gevonden, was al zo'n drie weken oud en vermoedelijk ziek. Dat hebben experts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor de politie vastgesteld. De politie is ervan overtuigd dat het dier is gedumpt, juist omdat het al ouder was dan 'net geboren'. Een kalf moet binnen een dag geoormerkt zijn.

In de omgeving ontstond verontwaardiging toen de politie opriep of iemand gezien had wat er gebeurd was aan de Hoge Scheiddijk: mensen willen graag uitgaan van de goede trouw van de eigenaar.

In veel reacties klinkt het scenario door dat het dier 's nachts is geboren en vervolgens op eigen houtje de wijde wereld in is getrokken. In dat geval had de eigenaar nooit kunnen weten dat er een nieuw kalfje bij was gekomen, reageerden mensen.

Quote De afgelopen jaren werden vijf dode kalfjes aangetrof­fen Dat kan niet aan de orde zijn, laat de politie in Berkelland stellig weten. De agenten hebben overleg gehad met de NVWA en zijn via dna op zoek naar de ouderdieren van het dode kalfje.



Bovendien, zo voert de politie aan, staat dit geval niet op zichzelf. De politie heeft in een straal van vijf kilometer van de vindplaats de afgelopen jaren vijf dode kalfjes aangetroffen. Dat alles bij elkaar opgeteld, bevestigt de politie in het vermoeden dat er toch opzet is in het spel is.

Quote Het is zoeken naar een speld in een hooiberg Max van de Kerkhof, Directeur KI-station Fertiplus ,,Het is zoeken naar een speld in een hooiberg'', zegt Van de Kerkhof. ,,Van alle stieren is dna bekend. Maar lang niet van alle koeien. Als je straks weet van welke stier het kalf komt, dan heb je nog duizenden opties. Even voor de vuist weg: er zijn minstens 11.000 melkveehouders met ongeveer 100 melkkoeien en 60 stuks jongvee per bedrijf, waarvan er 30 kunnen afkalveren. Nou ja, reken maar uit: bij elkaar meer dan een miljoen kalfjes. Nemen we de twintig topstieren van het moment, dan heb je het nog over tienduizenden kalfjes. Ik geef het je te doen.''

Van de Kerkhof is ervan overtuigd dat het verhaal anders moet zijn. ,,Een kalf kan ook heel veel in gewicht schelen, 40 tot 60 kilo bij geboorte kan maar zo. Veel te vroeg, onverwacht geboren? Aan de wandel gegaan terwijl de boer van niks wist? Koeien staan veel meer in de wei. Particulieren heb je nauwelijks met koeien. Ze zijn al gelijk geregistreerd. En de boer loopt ooit tegen de lamp: je hebt toch ook een koe met de uiers op knappen. Dan vragen mensen wel waar het kalf gebleven is als de melk in het systeem komt. Afvoeren van dode dieren kost weinig. Er is geen enkel argument te bedenken waarom een boer zijn kalf zou dumpen.''