Na de filmopnames volgt de slopershamer voor café Halfweg in Voor-Beltrum

IT-be­drijf Centric begraaft strijdbijl met voormalig partner van Gerard Sanderink

IT-bedrijf Centric heeft een regeling getroffen met Brigitte van Egten, de ex van de weggestuurde topman Gerard Sanderink. Het is niet direct duidelijk wat het bedrijf en Van Egten precies hebben afgesproken. Sanderink had jarenlang ruzie met Van Egten, wat tot een aantal rechtszaken wegens smaad leidde.