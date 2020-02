Na een lange weg komt Het Liefdespad er eindelijk in Ruurlo

De patrijs keert terug in de Achterhoek, dankzij de inspanning van honderden boeren

10:00 De patrijs wordt al sinds de jaren 60 in Nederland bedreigd in zijn voortbestaan. Met name grootschalige landbouw is daarvan de oorzaak. Door gebruik van pesticiden en het wegmaaien van natuurlijke dekking verdwijnt de goede biotoop. Maar sinds 2016 proberen 805 boeren in de Achterhoek het tij te keren.