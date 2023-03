Na twee wolvenaanvallen binnen een week komen veehouders in Berkelland nu in aanmerking voor tijdelijke subsidie

Binnen een week was het twee keer raak in en rond Berkelland: schapen die door wolven werden gedood. Daarom kunnen veehouders in die gemeente nu tijdelijk aanspraak maken op subsidie waarmee ze maatregelen tegen de wolvenaanvallen kunnen nemen.

Gelderse dierhouders die binnen het door de provincie aangewezen wolvengebied wonen, kunnen aanspraak maken op de reguliere subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen. Voor de gemeenten die daar niet onder vallen, zoals Berkelland, geldt een speciale calamiteitenregeling. Wanneer er binnen de gemeente twee of meer aanvallen plaatsvinden binnen een week, komt er tijdelijke subsidie beschikbaar.

Dit geldt ook als het gaat om twee aangrenzende gemeenten. Dat is het geval in Berkelland. Op 26 februari was er een aanval in Eibergen, dat onder Berkelland valt, en op 1 maart was het raak in de naastgelegen gemeente Haaksbergen. Omdat Haaksbergen in Overijssel ligt, geldt de subsidieregeling daar niet.

Geen zwervende wolf

Omdat er twee keer kort achter elkaar een aanval is geweest, lijkt het er volgens de provincie Gelderland op dat het niet om een zwervende wolf gaat die na een aanval meteen verder trekt. Vermoedelijk is het een wolf die langer verblijft in een regio die niet geschikt is als leefgebied, en daarom is de tijdelijke subsidie volgens de provincie op zijn plaats.

De subsidie kan nog tot en met 15 maart worden aangevraagd. Mocht de wolf langer in het gebied actief blijven, dan kan de provincie de subsidieregeling uitbreiden naar andere gemeenten. ,,We adviseren alle dierhouders om passende maatregelen te treffen, zoals het plaatsen van wolfwerende rasters of het nachts op stal zetten van het vee’, meldt de provincie.

Sinds 2019 leven er wolven in Gelderland. De provincie heeft de Noord-Veluwe, Midden-Veluwe en Zuidwest-Veluwe aangewezen als leefgebied. Daar krijgen veehouders sinds 2020 subsidie.

