Na tweede inval stopt eigenaar vakantiepark met huisvesten arbeidsmigranten: 'Ben er klaar mee!’

Schrijver Gijs Wilbrink vertelt in Eibergen over zijn debuut De Beesten

Zijn boek heeft inmiddels veel lovende recensies gekregen en hij is genomineerd voor het Beste Boek Achterhoek en Liemers. In zijn geboorteregio kennen velen zijn naam: Gijs Wilbrink, auteur van de roman De beesten. Hij komt er op 9 maart over vertellen in Eibergen.