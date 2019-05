Neerslagtekort: eerste beken staan al droog

Volledig verdorde voortuinen en vergeelde voetbalvelden. Wie herinnert zich de zomer van 2018 niet? Maar uit cijfers van weerinstituut KNMI blijkt dat het tekort aan neerslag tot dusverre al groter is dan het extreem droge jaar dat achter ons ligt. In de Achterhoek zijn de eerste beken zelfs al drooggevallen.

,,Het is stabiel zorgelijk”, zo formuleert woordvoerder Minke Huursink van waterschap Rijn en IJssel het. Ze geeft aan dat delen van de Baakse Beek, onder de rook van Ruurlo, al droog of bijna droog staan. ,,We hebben geluk dat het nog relatief koud is, anders zou de verdamping omhoog schieten en daardoor ook het tekort.”

Zorgen

Het neerslagtekort is het verschil tussen de hoeveelheid water die er verdampt en die er valt. Gevolg is dat het grondwaterpeil in met name hoge zandgronden laag is. Dan heb je het natuurlijk al snel over de Veluwe. De natuur in het gebied tussen Putten en Harderwijk is bijvoorbeeld volledig afhankelijk van de regen. Volgens Dirk-Siert Schoonman, heemraad bij het waterschap Vallei en Veluwe, is er echter nog geen reden tot paniek. ,,Maar we hebben wel zorgen richting de toekomst. Als er de komende tijd geregeld een bui valt, is er niets aan de hand. Als dat niet gebeurt, kan er wel een probleem ontstaan.”

Vorig jaar gold op de Veluwe en in de Achterhoek vanaf juli een beregeningsverbod, dat pas begin dit jaar werd opgeheven. ,,Dat was behoorlijk uniek’’, blikt Schoonman terug. ,,Zo was dat voor de industrie een behoorlijk lange periode.”

Verbod

Een nieuw beregeningsverbod zit er nog niet aan te komen. Ook omdat niet te voorspellen is wat het weer de komende maanden gaat doen. Huursink: ,,Juni kan nog kletsnat worden.” Maar de kans dat de mussen dan dood van het dak vallen, is net zo groot. In dat geval heeft het lage waterpeil in sloten en meren ook gevolgen. Doordat er minder water is, warmt dat sneller op. Als er ook minder stroming is, ontstaat de ideale situatie voor algen. Foute boel, weet Huursink. ,,Dan krijg je dus last van blauwalg en dergelijke.”