Nicolette van Dam heeft geen spijt van nepnieuws over goudjakhals in Ruurlo

De televisiepresentatrice postte onlangs op haar Instagram een filmpje over de ontdekking van een goudjakhals in het Ruurlose bos. Dat zorgde voor opwinding bij onder anderen wolvenkenners. De goudjakhals, een kleinere uitvoering van de wolf, laat zich immers weinig zien in Nederland. Het spotten van het roofdier in Ruurlo meegeteld, zou het om drie waarnemingen in tweeënhalf jaar gaan.

Douche

Maar afgelopen weekeinde zorgde Van Dam met een nieuw filmpje op haar Instagram voor een koude douche. Het verhaal dat het roofdier in juni gespot zou zijn in Ruurlo, was uit de grote duim gezogen. ,,Met dit filmpje willen we mensen ervan bewust maken dat er een veel gevaarlijker dier is in het bos: de teek. Van een tekenbeet kun je de ziekte van Lyme krijgen of hersenvliesontsteking. Dat is pas echt levensgevaarlijk'', zei ze in het filmpje.