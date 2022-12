Nieuw kunstwerk op Liefdespad in Ruurlo: twee grote reeënkoppen hebben een oogje op elkaar

De reebok staat in het weideveld met zijn blik op de reegeit die verdekt is opgesteld aan de rand van het bos. Het kunstwerk is interactief. Bezoekers kunnen het betreden en door de kop kijken naar het andere dier in de verte.

Het kunstwerk is een creatie van kunstenaar Hugo Vrijdag, een ode aan de liefde voor techniek, en is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Bronkhorst High Tech. De reeënkoppen zijn vervaardigd van cortenstaal door Baaijens metaal uit Oss.

Opdrachten

Daarnaast is er voor wandelaars een nieuw product ontwikkeld. Een waaier met vragen en opdrachten voor de (wandel)partner. Er staat ook informatie in over de kunstwerken en kunstenaars. De waaier is te koop op diverse locaties in Ruurlo, onder meer bij VVV Ruurlo voor 7,50 euro.