Nieuwbouw optie voor Staring College in Borculo

Al eerder was bekend dat het Staring College toe wil naar één locatie in Borculo. De school voor voortgezet onderwijs heeft nu drie locaties. Naast de vestiging in Lochem zijn er in Borculo twee vestigingen: een aan de Beukenlaan en een aan de Herenlaan. Vanwege de krimp zijn er in de toekomst geen twee locaties meer nodig in Borculo. Bovendien zijn de huidige gebouwen in Borculo binnen afzienbare tijd aan vervanging toe.

Aanvankelijk was het Staring College van plan om de twee vestigingen samen te brengen op de locatie aan de Beukenlaan. Dat is nog steeds in beeld, geeft rector Nico Woonink aan. De optie om te onderzoeken of elders in Borculo nieuwbouw kan worden gepleegd wordt daar aan toegevoegd, heeft het college van burgemeester en wethouders deze week besloten. Woonink: ,,Een van de opties is om het huidige gebouw aan de locatie Beukenlaan te renoveren en bij te bouwen voor het beroepsonderwijs. Andere variant is nieuwbouw, op welke plek dan ook in het centrum van Borculo.'' Een haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of dat mogelijk is. De gemeente Berkelland stelt daar 40.000 euro voor beschikbaar. Het onderzoek is later dit jaar klaar.