Noodkreet verenigingen Ruurlo sorteert effect

Binnensportverenigingen en scholen kaartten de problematiek vorig jaar aan bij het gemeentebestuur. Zij zitten nu klem in sporthal 't Rikkenhage en de gymzaal aan de Schoolstraat. Wedstrijden kunnen soms niet doorgaan of verenigingen moeten uitwijken naar andere plaatsen omdat er geen ruimte is. Bovendien voldoen de sporthal en de gymzaal niet meer aan alle eisen van de sportbonden. Ook is er onvoldoende kleedruimte in de sporthal. Bovendien verwelkomen verenigingen steeds meer senioren, waardoor er meer vraag is om overdag te sporten.

De boodschap van de sportverenigingen en scholen in Ruurlo is aangekomen bij het gemeentebestuur. De afgelopen maanden zijn er in samenspraak zeven scenario's uitgewerkt om de ruimteproblematiek op te lossen. Drie daarvan worden de komende maanden verder onderzocht op haalbaarheid, zo is besloten. Gemene deler in die varianten is dat de sporthal en gymzaal groter worden. Bovendien kan de sporthal dan opgedeeld worden in verschillende zaaldelen, waardoor verschillende gebruikers op hetzelfde moment terecht kunnen in de sporthal. Dat is nu ook een probleem. Het onderzoek moet ook uitwijzen of nieuwbouw of vernieuwbouw de beste optie is.