Noordijk krijgt nu ook kinderopvang: ‘Daarmee is aanbod voor ouders en kinderen in dorp compleet’

Engelbert Jannink (88) bedacht systeem opgeslagen zonnewarm­te dat breed wordt onderzocht: ‘Ik doe dit voor volgende generaties’

Al jaren is de temperatuur in zijn woning aangenaam door de opgeslagen warmte van water-zonnecollectoren. Engelbert Jannink (88) ziet zijn zelfbedachte systeem als dé doorbraak in het gebruik van duurzame energie. „Ik wíl iets achterlaten voor volgende generaties.”

7 februari