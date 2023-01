Olympia’s Tour: via Holterberg naar finish in Ruurlo, vierde rit start in Neede

Olympia’s Tour doet in het voorjaar ook deze regio aan. De derde rit van de oudste etappekoers van Nederland, op vrijdag 24 maart, voert van het Drentse wielerdorp Gieten via onder meer de Holterberg naar Ruurlo, waar na 170 kilometer de finishlijn voor een laatste keer wordt overschreden.

De derde rit van Olympia’s Tour gaat via de Holterberg, – waar nog een bergsprint ligt - richting de Achterhoek. De finish is omstreeks 16.17 uur op de Barchemseweg in Ruurlo. Op zaterdag 25 maart klinkt het startschot van de vierde rit om 12.00 uur op het Vlearmoesplein in Neede. Vooraf presenteren alle wielerteams zich op het startpodium. Waar de finish van de vierde etappe is, wordt later bekendgemaakt.

Olympia’s Tour begint op woensdag 22 maart met een proloog op het TT-circuit in Assen. Een dag later staat een rit over de Drentse keien en door brinkdorpen op het programma. De start en finish zijn die dag in Assen. Op de slotdag, zondag 26 maart, staat een etappe door Zuid-Limburg op de rol.

Heuvels

Organisator Thijs Rondhuis van Courage Events is blij met de Achterhoekse component in het rittenschema. „De ritten van en naar de regio geven ons de kans om enkele heuvels in het rittenschema op te nemen voordat er op de slotdag in Limburg opnieuw geklommen moet worden. Er is kans op waaiervorming en op de smalle wegen rond Ruurlo en Neede is het sowieso zaak om goed van voren te rijden.”