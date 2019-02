Oma (91) van politieagente slaat inbreker de deur uit

De 91-jarige oma van politieagente Henrieke Schoonekamp heeft in de nacht van dinsdag op woensdag eigenhandig een inbraak in haar woning verijdelt. ,,Ze heeft de inbreker met haar stok weggejaagd uit haar woning in Borculo’’, meldt politiewoordvoerster Sigrid Passchier.

De poging tot inbraak stond niet op zichzelf, in dezelfde nacht werd op soortgelijke wijze ingebroken, of geprobeerd in te breken, in een andere woning in Borculo. Ook twee woningen in het nabijgelegen Ruurlo waren doelwit van een inbreker. Politie Berkelland onderzoekt de zaken en kan nog niet bevestigen of de inbraken of pogingen daartoe, zijn verricht door dezelfde dader(s).

Dapper

Passchier bevestigt wel dat er in alle gevallen een soortgelijke werkwijze was: ,,De sleutels werden uit een zogenaamd sleutelkastje ontvreemd waarna de inbreker de deur opende van de woningen die bewoond werden door oudere mensen. In twee gevallen is er daadwerkelijk iets gestolen, in twee gevallen werd de poging gestaakt, waaronder dus door de oma van Henrieke. Het dappere mensje is hevig geschrokken, we hopen dat de inbreker snel wordt gepakt. Mogelijk zijn er getuigen die ons kunnen helpen daarmee.’’

Volledig scherm De boze tweet van politieagente Henrieke Schoonekamp uit Zutphen. © screenshot twitter

De politie waarschuwt oudere mensen om sleutels niet meer op dergelijke wijze in een kastje te hangen. Passchier: ,,Familie of bezorgdiensten als Tafeltje Dekje kunnen makkelijker naar binnen, maar inbrekers dus ook. Oudere mensen zijn steeds vaker doelwit, het is gewoon onverstandig om het zo te doen. De kastjes worden van de muur getrapt, de sleutels worden gebruikt.’’

Geertjan Sloots, dienstdoende collega van Schoonebeek en Passchier, verzuchtte woensdagmiddag op het twitter-account van politie Borculo: ‘Jammer dat er mensen zijn die het nodig vinden om bij de ouderen in onze samenleving in te breken. In dit geval een vrouw van 91. Hoe laf kan je zijn? Deze knaap heeft denk ik geen oma.’