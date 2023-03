Omslag bij kampeergigant Obelink: duizenden zonnepanelen op het dak en geen directeur meer

Lekker spannend: door bomen klimmen en klauteren op 20 meter hoogte boven Ruurlo

Met skiën heb je de zwarte piste, in het klimbos in Ruurlo kun je vanaf zaterdag voor de zwarte route kiezen. Klimervaring niet nodig, maar wel een flinke portie lef, want je klimt op 20 meter hoogte. Even voor het idee: dat is zo hoog als twee huizen op elkaar.