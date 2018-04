Omstanders houden inbreker in bedwang in Ruurlo

De inbreker trachtte in te breken in een bedrijfspand in Ruurlo. Omstanders kwamen in actie toen hij op de vlucht sloeg. Zij wisten de man te achterhalen en hielden hem in afwachting van de komst van de politie in bedwang. De politie sluit niet uit dat er meer personen bij de inbraak(poging) betrokken waren. De politie roept mensen die meer weten op om zich te melden.