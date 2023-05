Onbegrepen Needse klokkenluider die rijexamens verpestte beweegt rechter tot uitstel

Vermogens­re­gis­seur Herbert uit Oldenzaal (54) adviseerde winnaars van enorme geldbedra­gen

Het is bizar toeval: vlak achter elkaar viel twee keer de reuzenjackpot in Holland Casino Enschede. Tot euforie van de prijswinnaars, die genoeg stof tot nadenken hebben. Want hoe nu verder als kersverse miljonairs? Vermogensregisseur Herbert Peper begeleidde winnaars van enorme geldprijzen en vertelt over zijn vak. „Een echtpaar doneerde tonnen aan een goed doel.”