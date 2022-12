Op jacht naar verboden wapens en vuurwerk openden politie en boa’s 1400 kluisjes op scholen in Berkelland

Ruurlo komende maand op jacht naar ‘vossen’

Ruurlo gaat komende maand op vossenjacht. De hele middag lopen er ‘vossen’ rond in opvallende kleding. Het is de bedoeling dat de deelnemende kinderen hen opsporen, want elke vos heeft een vraag. De zoektocht is op woensdag 3 augustus bij het Doolhof Ruurlo.

21 juli