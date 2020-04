Openluchtspel ‘Borclo in oorlogstied’ afgelast

‘Borclo in oorlogstied’ zou in juli op 5 avonden de herinnering aan de oorlogstijd levend moeten houden, maar de coronacrisis zet een streep door het openluchtspel in 't Galgenveld.

Alles was al voorbereid. De keuze van het spel, de data, de spelers en de regisseur die het spel had bewerkt. Dit jaar zou Borculoër Gerrit Kers de regie in handen nemen. Hij was ook regisseur in 2003 toen het openluchtspel ‘Borclo in oorlogstied’ van Willem Wilterdink uit Winterswijk ook in ‘t Galgenveld werd opgevoerd.

Maatregelen

,,We moesten alleen nog afwachten wat het scenario werd in verband met het coronavirus’’, zegt Wilterdink. De maatregelen om tot 1 juni geen bijeenkomsten te houden, gooien roet in het eten. ,,Er is voor ons geen andere mogelijkheid dan het in zijn geheel af te gelasten, omdat de tijd voor het repeteren tot half juli gewoon te kort is. Verplaatsen heeft met alle vakanties en zomerfeesten ook niet veel zin. Dus met heel veel verdriet hebben we dit besluit moeten nemen. Hopelijk tot volgend jaar”, zegt voorzitter Gerard Nekkers van Stichting Evenementen Commissie Openluchtspel Borculo.

Herkansing