Optocht in Haarlo: The Wild East in vijf foto’s

Onverklaar­baar meer krenten­baard bij zeer jonge kinderen: ‘Dit moeten we goed in de gaten houden’

Het aantal kinderen tussen 0 en 4 jaar met krentenbaard is ineens hard aan het stijgen. De stijging van het aantal zeer jonge kinderen met de besmettelijke huidinfectie is een week of vier geleden ingezet, maar lijkt met de week sneller te gaan. ,,Dit zagen we niet eerder zo.”