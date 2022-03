Oud-kok Janet Bannink geeft lezing over gezond leven in bibliotheek van Borculo

Update Kringloop Ruurlo krijgt 5000 euro boete na illegale opening, betrokke­nen starten crowdfun­dings­ac­tie

Kringloopwinkel Warm in Ruurlo opende vrijdagmorgen, ondanks verschillende waarschuwingen, tóch de deuren en ontvangt een boete van 5.000 euro. De opening werd donderdag al aangekondigd via sociale media: ‘Wees welkom in onze essentiële winkel’, luidde de oproep. Om de boete te betalen is een doneeractie opgezet.

7 januari