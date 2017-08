Parkeerruzie kasteelmuseum Ruurlo ontploft

Het komt niet meer goed tussen zakenman Hans Melchers, die Ruurlo het Willinkmuseum schonk en burgemeester Joost van Oostrum (Berkelland). De ruzie over parkeerplaatsen is volledig uit de hand gelopen. ,,Vanaf nu gaat alles per kort geding.’’

De ‘Mecenas van de Achterhoek’, steenrijk geworden in de chemie, is boos en teleurgesteld. Hans Melchers (79) gaf Ruurlo het Willinkmuseum. Dat kostte de gemeenschap geen cent. De belangstelling in de eerste weken is zo groot, dat er nu al een parkeerprobleem is ontstaan. Diverse bezoekers die hun auto in de berm parkeerden, kregen een boete van 100 euro. Dat is Melchers totaal in het verkeerde keelgat geschoten. Overleg hierover liep vast. ,,Met de burgemeester wissel ik geen woord meer. Vanaf nu gaat de communicatie per kort geding.”

Quote We herstellen een toegangsbrug die is weggehaald. De auto’s staan dan op míjn terrein. Hans Melchers

Opgestapt

Ze zouden het dinsdag uitpraten. ,,Ik ben halverwege opgestapt, praten had geen enkele zin. Hij zat klaar met een jurist. Ik heb op mijn leeftijd geen trek meer in een middag gewauwel’’, zegt Melchers. ,,Met Hein Bloemen, de vorige burgemeester kon ik prima overweg. Niet met deze. Op en top een ambtenaar, iemand van de regeltjes. Dat is een nadeel van mijn karakter. Ik ben een handelaar. Met zo’n man kan ik niet overleggen.”

Hij prijst zich gelukkig met een goede advocaat, Arjen Paardekooper, die er ook bij was op het gemeentehuis. ,,Hij doet veel zaken tegen gemeenten. Ik geloof dat het al drie burgemeesters de kop heeft gekost.”

Oplossing

Melchers - hij woont zelf in Vorden - wil het probleem zelf oplossen en snel. ,,Op het terrein komt een parkeerterrein voor honderd auto’s. We herstellen een toegangsbrug die is weggehaald. Dan heb ik niks meer met de gemeente te maken - everybody happy! De auto’s staan dan op míjn terrein. Het zal me niet verbazen als er moeilijkheden komen over de vergunning voor de brug. Die moet er snel zijn, ik wil stante pede beginnen. Als dat niet lukt? Kort geding!”

Al met al is het een luxe probleem. Het kasteelmuseum had voor dit jaar gerekend op 25.000 bezoekers. Woensdag waren dat er al 15.000, amper drie weken na de opening. ,,Omgerekend naar de openingstijden van het museum zijn het anderhalve bezoekers per minuut”, rekent Hans’ vrouw Monique Melchers voor.

Tijdelijk probleem

Op het parkeerterrein kunnen 80 auto’s staan en tegen half twaalf staat het er al bomvol. Een tijdelijk probleem, vast en zeker, want de bezoekers-top zal langzaam maar zeker afvlakken, parkeren kan ook bij het station en shuttletreintjes zorgen voor vervoer.

Melchers had gehoopt dat de gemeente ook wel iets zou doen, zoals in Gorssel waar hij twee jaar geleden Museum More opende. ,,In Gorssel kregen we een halve hectare van de gemeente voor parkeerplaatsen. Daar zagen ze onmiddellijk het belang van de komst van het museum.”

Weg afgesloten

De zakenman zegt onaangenaam te zijn verrast door de bekeuringen. ,,Er is niet gewaarschuwd. Ik had gedacht dat ze mij als eigenaar wel zouden bellen, niets van dat al. De contacten met de gemeente Berkelland zijn allerbelabberdst. Er zijn 50 bekeuringen uitgeschreven, ze sleepten auto’s weg. Een toegangsweg naar de kasteelpoort werd van de ene dag op de andere afgesloten voor verkeer. Daar mogen alleen nog leveranciers komen. Argeloze museumbezoekers werden op de bon geslingerd, honderd euro, dat liegt er niet om, de mensen worden slachtoffer van de willekeur van zo’n ambtenaar”.

Schaamte

In de media bood Melchers, volgens Forbes een van de zestien miljardairs in Nederland, aan de boetes te betalen. ,,Daar heb ik precies één reactie op gehad. Blijkbaar is er schaamte bij mensen om zich te melden. Dat hoeft niet - ik herhaal het graag nog een keer: kom vooral. Er wordt voor gezorgd.” Alles overziend snap Melchers de opstelling van de gemeente niet. ,,Het kasteel was van de gemeente. Ze hebben het jaren laten versloffen en zie hoe het er weer bijstaat, misschien kunnen ze het gewoon slecht hebben.”

Burgemeester: ‘Ik kon niet anders’

Burgemeester Joost van Oos- trum is verrast met de oplossing-Melchers, ,,Ik moet dit van u, dus via de media horen”. Dwarsliggerij van de gemeente is volgens hem niet te verwachten. ,,Waarom zouden we er moeilijk over doen. Als het een nette aanvraag is, zullen we het snel behandelen.” Om er aan toe te voegen: ,,Binnen de mogelijkheden die wij hebben.”

Volgens Van Oostrum heeft de gemeente een terrein met 30 parkeerplaatsen beschikbaar gesteld, gratis, om niet. ,,Verder hebben we geen eigen terreinen in de buurt. Het is ons een lief ding waard om dit op te lossen. Maar tegen de supermarkt in Eibergen en het nieuwe crematorium zeggen we ook: zorg voor jullie eigen parkeergelegenheid. Of zeg desnoods dan: ik zorg als museum dat ik niet meer kaarten verkoop dan ik aan parkeerders kwijt kan.’’

Gevaar voor fietsers