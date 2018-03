Te Morsche is sinds 1975 lid van de werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede), waar zij in 2016 stopte als coördinatrice. De Ruurlose zet zich al geruime tijd in voor de minderbedeelden in de wereld. Ze verdiept zich in de problematiek van een land en legt daar contacten. Daarnaast organiseert ze informatiebijeenkomsten, evenementen, wandeltochten, maaltijden en vieringen, waarvan de opbrengst volledig bestemd is voor een vooraf bepaald goed doel. Een voorbeeld daarvan is het initiatief 'Het Brede Dak', waarbij ouderen en alleenstaanden kunnen genieten van een maaltijd.en