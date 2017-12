Petitie voor ontwikkelingskansen Berkellandse agrariërs

Voorrang voor moderne veehouderij in Berkelland. Daarvoor wordt gepleit in een petitie die zowel in als buiten de sector steun krijgt. ,,We kunnen beter naar de toekomst kijken dan terugkijken in het verleden", meent Paulien Boverhof, één van de initiatiefnemers van de petitie.

Van de Berkellandse beroepsbevolking is 14 procent rechtstreeks afhankelijk van de veehouderij. Dat is goed voor 2.750 voltijdbanen. De regio is goed in veeteelt. Daar liggen dan ook de kansen voor Berkelland. En laat je die liggen, dan krimp je als gemeente extra hard. De petitie die pleit voor een bewuste pro-veehouderijpolitiek wordt 19 december aan de gemeenteraad aangeboden.

Diervriendelijkheid