Pigpop Beltrum weer op volle kracht: zaterdag barst het feest los

Een Enschede-vlag, gratis voor iedereen en 36 andere ideeën voor vieren van 700 jaar Enschede: ‘Ik zou hem trots ophangen’

Haal het ijsbeeldenfestival naar Enschede, eet samen een krentenwegge of zorg voor een groene stad door samen te tuinieren. Het is een greep uit de ideeën voor de viering van 700 jaar Enschede in 2025. Maar bovenal: draag uit hoe trots je op Enschede bent.