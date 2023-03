Pijnlijke nederlaag voor AZSV; Aaltenaren missen aansluiting met subtop

De uitslag is bekend, maar wanneer betreedt BBB het provincie­huis?

De uitslag is bekend, maar het duurt nog bijna twee weken voor de 47 nieuwe Statenleden van Overijssel, waaronder 17 BBB’ers, zich mogen melden in het provinciehuis in Zwolle. En daarna kan het nog weken tot maanden duren voor er een nieuwe provinciebestuur zit. Hoe gaat dat in de praktijk?