Voor de Borculose geschiedenisliefhebber Peter Nieuwenhuis is stadhouder prins Willem V voldoende held om hem in brons te vereeuwigen. Prins Willem was vanaf 1768 druk met het omvormen van stadsbesturen in de Nederlanden. Dat had vaak te maken met de wegvallende invloed van de adel. Willems inbreng in Borculo zat hem in het in kopen van het kasteel van de Heer van Borculo, in 1776. Sindsdien is de heersende Oranje automatisch ook Heer van Borculo, tot en met Willem-Alexander nu.