Politie neemt vangkooi in beslag in Ruurlo

Achterhoek heeft grootste asbest-areaal

14:26 Met name in de Achterhoek zijn op het platteland nog veel asbestdaken te vinden. Dat blijkt uit een inventarisatie van de provincie Gelderland. In de Achterhoek ligt ruim 7.7 miljoen vierkante meter aan asbestdaken. In heel Gelderland gaat het om ruim 20 miljoen vierkante meter asbestdaken.