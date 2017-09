Politie vindt 1000 wietplanten in Ruurlo

'Lochem en Zutphen krijgen in 2018 glasvezel'

16 september Bewoners van buitengebieden in Lochem en Zutphen krijgen volgend jaar toegang tot snel internet. CIF gaat naar eigen zeggen in 2018 aan de slag met aanleg van glasvezel in buitengebieden van Zutphen en Lochem. Dat laat het bedrijf desgevraagd weten.