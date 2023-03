Politiek in Berkelland unaniem voor behoud volledig ziekenhuis in Zutphen

Boze burgemees­ters in Achterhoek begrijpen helemaal niets van waarschu­wing ziekenhuis­baas Gelre: ‘nog niet eens buurt gemaakt’

Burgemeesters en ziekenhuizen in de Achterhoek hebben met verbazing en boosheid kennis genomen van de woorden bestuursvoorzitter Pier Eringa van de Gelre ziekenhuizen. Hij waarschuwde tijdens een protest tegen voorgenomen bezuinigingen in Zutphen dat de zorg in de ook elders in de Achterhoek gaat veranderen, ook ziekenhuizen in Winterswijk en Doetinchem moeten vrezen.