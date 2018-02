Pravinath (17 jaar) uit Borculo mag misschien toch in Nederland blijven

De kans dat de jonge asielzoeker Pravinath Kamalanathan (17 jaar) uit Borculo in Nederland blijft is een stukje groter geworden. De rechtbank heeft beslist dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) opnieuw onderzoek moet doen naar zijn zaak.

Bewezen is volgens de rechtbank dat de leerling van de school voor praktijkonderwijs MaxX in Neede gevaar loopt als hij teruggaat naar zijn geboorteland Sri Lanka. Hij ontvluchtte het land vijf jaar terug met een vals paspoort uitgereisd en dat is strafbaar. De kans is groot dat hij de cel in gaat zodra hij voet op vaste bodem zet in Sri Lanka.

Dit maakt dat de IND opnieuw moet onderzoeken of Pravinath wel terug kan naar zijn land. Pravinath is Tamil. Die minderheidsgroep wordt vervolgd in Sri Lanka. De Borculoër kreeg het goede nieuws vanmorgen te horen van zijn advocaat via WhatsApp. "Ik kan het niet geloven. Ik ben zo blij.’’

Goede kans

Advocaat Elisabeth Derksen waarschuwt dat de zaak nog niet ten einde is. “De IND moet nieuw onderzoek doen en heeft zes maanden de tijd om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter.” De kans dat dit laatste gebeurt, acht Derksen niet groot.