Protest tegen schrappen woningen in Ruurlo en Borculo

Afnemend inwoneraantal

Snoeien in woningbouwplannen is volgens de gemeente Berkelland nodig omdat het inwoneraantal afneemt. Nu wonen in Berkelland nog 44.200 inwoners. Dat daalt tot ongeveer 38.000 inwoners in 2040, zo is de verwachting. De gemeente Berkelland anticipeert daar op door in Borculo, Ruurlo en Neede aan te geven waar tot en met 2025 wel en niet meer mag worden gebouwd, als het althans aan de gemeente ligt. In Ruurlo bestaan nog plannen voor de bouw van 266 woningen. De gemeente wil dat terugbrengen naar 65. In Borculo wil de gemeente de plannen voor 107 nieuwe woningen terugsnoeien naar veertig.